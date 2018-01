Mogelijk tweede doorrijder bij ernstig ongeluk Eindhoven

EINDHOVEN - Bij de ernstige aanrijding op de Eisenhowerlaan in Eindhoven was mogelijk een tweede auto betrokken. Dit maakte de politie woensdag bekend. Een 45-jarige vrouw raakte zaterdagavond zwaargewond. Een bestuurder die haar raakte, reed door.

Het is volgens de politie niet uit te sluiten dat de vrouw enkele seconden vóór de aanrijding werd aangereden of aangetikt door een ander voertuig. Op de plek van het ongeluk werd een buitenspiegel gevonden. Die spiegel hoort niet thuis bij de auto van de andere verdachte, maar bij een tot nu toe onbekend gebleven BMW die tussen 1995 en 2000 is gebouwd.



Het ongeluk gebeurde zaterdag rond half twaalf ’s avonds. De Eindhovense stak met haar fiets een kruising over en werd geschept door een donkerkleurige auto. Die wagen werd later teruggevonden op de Boschdijk. De vermoedelijk bestuurder, een 29-jarige man, meldde zich een dag later bij de politie.



Verdachte mogelijk onder invloed

De verdachte is de afgelopen dagen verhoord. Zijn rijbewijs bleek verlopen en de politie vermoedt op basis van verklaringen dat hij zeer roekeloos heeft gereden. Ook was hij mogelijk onder invloed was van verdovende middelen.



Specialisten hebben de auto van de man uitvoerig bekeken. Ook is er op de plek van de aanrijding sporenonderzoek gedaan. Daar werd de buitenspiegel van de BMW gevonden.



De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd. Camerabeelden leverden tot nu toe niet een duidelijker beeld op. De politie is daarom nog steeds op zoek naar getuigen. Op het moment van het ongeluk zou er een rijtje auto’s voor de verkeerslichten hebben gestaan. De politie is ervan overtuigd dat de inzittenden van deze voertuigen iets hebben gezien van de aanrijding en dat nog niet hebben gemeld.