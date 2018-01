Zware dag in Dakar, vijfde etappe zonder Ebert Dollevoet

EINDHOVEN - In de Dakar Rally stond woensdag opnieuw een rit door Peru op de rol. De vijfde etappe begon in San Juan de Marcona en de finish was in Arequipa.

Er stond woensdag een Brabantse coureur minder aan de start. Ebert Dollevoet ging niet meer van start. De teller staat daardoor nog op negen Brabanders.



Van Genugten

Ton van Genugten zette een goede prestatie neer. Hij reed even eerste, maar door pech bij Coronel werd hij opgehouden. Uiteindelijk eindigde Van Genugten daardoor als derde. "Het was een smalle doorgang en de auto van de broers Coronel blokkeerde de boel. Er stond een file van trucks achter. Ik heb er zeker vijftien tot twintig minuten vastgestaan."



Het liveblog is terug te lezen in groot scherm.