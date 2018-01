Ebert Dollevoet finishte nooit en neemt na tien jaar met 'veel pijn' definitief afscheid van Dakar

VALKENSWAARD - Ebert Dollevoet is er ook bij zijn tiende poging niet in geslaagd om de finish van de Dakar rally te halen. Hij geeft het nu op. Na tien jaar 'net niet' is het klaar.

"Ik heb veel pijn geleden de afgelopen tien jaar. Ik heb ook veel geprobeerd, op allerlei manieren", zegt Dollevoet in Peru. "Ik heb alles meegemaakt. Ik dacht echt dat het nu zou kunnen lukken. En dan toch, veel technische trammelant. Uiteindelijk houdt het op."

'Tien jaar net niet'

Dollevoet geeft het nu op, er komt volgend jaar geen elfde poging om de finish te halen. Het is nu definitief klaar. "Ja, duizend procent. Dit is het einde. Ik ben er nu klaar mee."







