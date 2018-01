Jongetje gered uit vijver in Tilburg: 'Dit was echt heel heftig'

TILBURG - Omstanders hebben woensdagmiddag een jongetje gered uit de vijver van het Ypelaerpark in Tilburg. Twee ambulances, een traumahelikopter en diverse politie-eenheden werden opgeroepen. Zijn zusje zei dat hij langs de waterkant een stokje wilde pakken.

Oumar Sow van wijkcentrum De Ypelaer was er als tweede bij. “Een man had het jongetje al uit het water gehaald, hij was drijfnat. Toen heb ik het kind overgenomen en naar binnengebracht voor reanimatie”, aldus de 33-jarige Tilburger.

Volgens Sow is het jongetje vier à vijf jaar oud. Hij liep met zijn zusje langs de vijver. “Zij zei dat hij langs de waterkant een stokje wilde pakken. Toen is hij erin gevallen”, aldus Sow. Het jongetje is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffertje gaat, is nog niet bekend.

Saillant detail is dat Sow vorige week zijn BHV-cursus haalde. Toch hoopt hij dit nooit meer mee te maken. "Het was echt heel heftig."