Gasleiding geraakt bij bouwwerkzaamheden in Breda

BREDA - Bij bouwwerkzaamheden in de Stationslaan in Breda is woensdagmiddag een gasleiding geraakt. Daarop ontstond een gaslek.

De werkzaamheden werden gedaan aan de achterkant van het nieuwe gerechtsgebouw. Een kraan raakte de gasleiding.

Volgens een woordvoerder van Enexis raakte de aansluitleiding beschadigd. Die wordt donderdag weer gerepareerd. Het lek is rond kwart voor vier gedicht.

Stank

De brandweer heeft metingen gedaan. Vanwege het lek hing volgens een omstander een enorme stank in de omgeving.