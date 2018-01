Auto alsnog in brand gestoken na mislukte aanslag met vuurwerkbom: 'Ik heb geen vijanden'

er is weinig meer over van de auto

VALKENSWAARD - De eigenaar van de auto die dinsdagnacht in vlammen opging heeft geen idee wie erachter zit. "We hebben geen vijanden, ik kan wel iemand aanwijzen maar dat zou totaal zonder reden zijn." In december werd er onder zijn auto al een vuurwerkbom gevonden. Die ging niet af, nu is het wel gelukt.

Hij staat met een sigaret in zijn mond tegen zijn huis geleund naar de uitgebrande auto te kijken. Zijn naam wil hij uit de media houden. "Je hebt geen idee hoeveel impact zoiets heeft. Vorige keer, met die vuurwerkbom die niet afging, kreeg ik van wel vijftig collega's opmerkingen."







Zijn auto is totaal uitgebrand. Als je er langsloopt, ruik je de brandlucht nog. Het glas van de achterruit ligt in stukjes op het asfalt dat helemaal vervormd is door de hitte. Mensen die langslopen kunnen hun ogen niet geloven. "wie doet nou zoiets?", vraagt een oudere man zich hardop af. "Dit is toch niet normaal", zegt een tiener tegen zijn vriendje die zich op zijn beurt weer verbaast dat de airbag er nog in zit.