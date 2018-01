Man (25) in flat in Breda dood door misdrijf, twee verdachten in het ziekenhuis

Het lichaam van de man werd in een flat in Breda gevonden.

BREDA - De man die dinsdag dood werd gevonden in de flatwoning aan de Roeselarestraat in Breda is door een misdrijf om het leven gekomen. Het gaat om een 25-jarige man die niet officieel ingeschreven staat in Nederland.

Het onderzoek in de woning duurt nog zeker tot zaterdag. Hoe de man precies om het leven is gekomen, weet de politie nog niet. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Sprong van balkon

Een arrestatieteam viel dinsdagmorgen rond zes uur de woning binnen omdat er vuurwapens zouden liggen. Twee mannen (26 en 27) sloegen op de vlucht. Ze sprongen van het balkon en raakten daarbij zwaargewond. Agenten vonden het lichaam in het appartement. De mannen worden nu officieel verdacht van moord- of doodslag en wapenbezit.

De politie onderzoekt een verband tussen de beschieting van twee huizen eerder in de week en de dode man in de flat.

Familielid beschoten huis

Het dodelijke slachtoffer zou volgens bronnen van BN/DeStem een 25-jarige man zijn die Soufian heet. Hij zou een familielid zijn van de bewoners van het beschoten huis aan de Hagehof, eerder deze week. De man zou een bekende van de politie zijn en in het criminele circuit de bijnaam 'De Bolle' hebben. De twee verdachten in de zaak worden volgens de krant bovendien verdacht van moord- of doodslag en wapenbezit.

De andere woning die eerder deze week is beschoten, een pand aan de Ahornstraat, zou volgens diezelfde bronnen weer behoren tot familie van een van de aangehouden moordverdachten, een van oorsprong Joegoslavische man.

De medeverdachte van het misdrijf zou van Marokkaanse afkomst zijn. Beide mannen liggen in het ziekenhuis met ernstige verwonden.