Brabant Koor zingt als Vikingenkoor met de folk/metal-band Heidevolk

EINDHOVEN - De Nederlandse band Heidevolk komt vrijdag met de nieuwe CD 'Vuur van Verzet'. Voor de liefhebbers van Heidevolks Nederlandstalige folk/metal-muziek een belangrijk moment. Leuk voor de Brabanders... de CD is voor een deel volgezongen door het Brabant Koor. De Brabantse klassieke bassen en tenoren waren uitgenodigd om mee te doen als Vikingkoor.

De strakke en stevige gitaarpartijen van Heidevolk doen helemaal niet denken aan de muziek van Mendelssohn, Bach of Rachmaninov waar het uitstekende Brabant Koor regelmatig mee op de planken staat. Maar de 24 zangers van het koor én de mannen van Heidevolk hebben goede herinneringen aan de opnamesessies in juni vorig jaar. Van beide kanten kijken ze uit naar een volgend gezamenlijk project.





De schrijver van Heidevolk werkt onder de artiestennaam Rowan Roodbaert. Hij levert al vijftien jaar de muziek voor de folk/metalnummers. "Al die tijd heb ik al eens samen willen werken met een Vikingenkoor," zegt hij. "Dat het nu gelukt is, is helemaal fantastisch."Het was Werend Vrijland, een bas van het Brabant Koor die voor het eerst op het idee kwam voor de samenwerking van de twee zo verschillende partijen. "Ze zochten een koor maar Heidevolk was zo professioneel dat het wel een goed koor moest zijn. Dat had ook als voordeel dat we na een dag repeteren al aan de opnamen konden beginnen. Als semi-professionals is het Brabant Koor er aan gewend om onder tijdsdruk te werken én om in verschillende stijlen te werken."De Brabantse zangers namen dan ook hun eigen dirigent Louis Buskens mee naar de repetitiestudio. Hij bleek in staat om het koor én de band snel goed samen te laten werken.Ook Vrijland kijkt met plezier terug op het uitstapje naar de folk/metal. "Het is ook gewoon muziek natuurlijk. Ik vond het echt fantastiosch en van de rest van het koor heb ik ook alleen maar positieve reacties gekregen."Heidevolk opereert vanuit Gelderland maar geeft concerten in de hele wereld, voor het overgrote deel in het buitenland.