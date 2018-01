Op zoek naar de liefde? Bij deze escaperoom kan je nu escaperoomdaten

EINDHOVEN - Met een eerste date een uur lang opgesloten zitten in een afgesloten ruimte. Sommigen zullen er de koude rillingen van krijgen, maar toch is dat precies wat Escaperoom Eindhoven aanbiedt. Zij roepen singles op om zich aan te melden voor een serie escaperoomdates.

Bij de escaperoom hebben ze al de nodige ervaring met de liefde. Deze zomer nog vroeg de Eindhovense Kevin zijn vriendin er succesvol ten huwelijk. Die ervaring gaf veel inspiratie voor deze actie, zegt Kim Kluijtmans, mede het creatieve brein achter de actie.

Maar een escaperoom is ook gewoon een hele goede plek voor een eerste date, zegt Kim: “Een escaperoom is een hele goede ijsbreker. Je bent constant bezig en moet samenwerken om eruit te komen. Daardoor heb je niet snel ongemakkelijke stiltes.”

Ze krijgen regelmatig singles die tijdens het uitbreken nieuwe liefde hopen te vinden. “Een escaperoom is moeilijk met zijn tweeën, toch zien we regelmatig Tinderdates voorbij komen, of stelletjes die samen op stap gaan.”

Zes singles

De singles die zich bij de escaperoom aanmelden voor de blind dates hoeven niet met zijn tweeën te ontsnappen. “Er worden steeds zes singles bij elkaar in de escaperoom opgesloten.”

Helemaal blind zijn de dates ook niet. Kim “We delen mensen in op leeftijd en vragen ze om een aantal vragen te beantwoorden, zodat we een beetje weten waar ze naar op zoek zijn.”

Valentijnsdag

Singles kunnen zich nu aanmelden om mee te doen met de blind dates, die op Valentijnsdag plaatsvinden. Mocht de actie een succes zijn, dan sluit Kim niet uit dat er vaker escaperoomdates zullen worden georganiseerd.