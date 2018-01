VVV Tilburg maakt onbedoeld reclame met Hollandse grachten

UTRECHT - Reclame maken voor Tilburg met een Amsterdamse foto? Dat kan de beste overkomen, zelfs de VVV Tilburg. De medewerkers van het toeristenbureau moesten deze week op de Vakantiebeurs in Utrecht zelf aan de slag om de fout te herstellen.

"Ja, we hadden het al snel in de gaten", lacht de woordvoerster van de VVV Tilburg. "Zowel op ons kantoor in Tilburg als de Vakantiebeurs in Utrecht kregen we het schaamrood op de kaken toen er allerlei berichtjes op Twitter werden gezet. We hebben vliegensvlug de foto met grachtenpanden omgedraaid. Op de blanco achterkant hebben we wat promotiemateriaal van Tilburg geplakt. We hebben genoeg mooi beeldmateriaal van Tilburg, dus daar ligt het niet aan."

Foutje

De organisatie van de Vakantiebeurs had voor iedere kraam een standaardfoto met Hollandse grachtenpanden opgehangen. Hierdoor kreeg de Tilburgse promotie een wel heel Hollands tintje. Zeker na de opmerkingen op social media, reden voor de VVV Tilburg om even in te grijpen.

De medewerkers van de VVV Tilburg waarderen in ieder geval de oplettendheid van de beursbezoekers en de volgers op Twitter. "Ze zien gelukkig direct het verschil tussen Tilburg en Amsterdam."