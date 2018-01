Raadselachtige paarse gloed boven de hemel van Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een raadselachtige paarse hemel was woensdagavond te zien boven Etten-Leur. Het blijkt geen gril van de natuur, maar betreft een opkomende technologie in de glastuinbouw.

De paarse gloed was in de verre omgeving te zien van Etten-Leur te zien. Ook het verkeer op de snelweg A58 kon meegenieten van het bijzondere schouwspel.

Op Twitter verschenen enkele berichtjes over de paarse hemel in West-Brabant. Waar komt die bijzondere kleur vandaan?

Het mysterie blijkt te schuilen in de moderne glastuinbouw. Steeds meer tuinders schakelen over van de warme oranje gasontladingslampen naar duurzame en energiezuinige led-lichten. Dat is ook het geval bij kassen aan de Rijsbergseweg in Etten-Leur.

Groei

Behalve dat de dimbare leds veel goedkoper in energieverbruik zijn, kan ook de kleur van het licht worden aangepast. Dat varieert van roze tot blauw en paars., afhankelijk bij welke kleur een plant het beste gedijt.

Uit proeven blijkt dat planten vooral rood licht nodig hebben om te groeien, maar ook graag een scheutje blauw gebruiken. Rood licht is van belang voor een snelle groei, blauw licht zorgt voor de juiste vorm van een plant. Als beide kleuren worden vermengd, ontstaat een paars/roze lichtkleur, zoals boven de hemel van Etten-Leur.