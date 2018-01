Vrouw (78) achtergelaten met verwondingen na hondenbeet

VINKEL - De politie is op zoek naar het baasje van een hond die op maandag 8 januari een oudere vrouw heeft gebeten in Vinkel. Het slachtoffer werd na het incident met een wond aan haar arm achtergelaten, terwijl ze medische hulp nodig had. Dat meldt de politie.

De vrouw werd tijdens een wandeling op het wandelpad bij vakantiepark Dierenbos in Vinkel gebeten. De hond werd begeleid door een man en vrouw van tussen de 25 en 30 jaar. Deze zouden daarna kort iets tegen de vrouw hebben gezegd en vervolgens zijn doorgelopen zonder de vrouw te helpen.

Blijvend letsel

De vrouw is behandeld in het ziekenhuis en heeft blijvend letsel overgehouden aan haar arm. Onderzoek naar de baasjes van de hond heeft tot nu toe nog niks opgeleverd.

De hond is volgens de politie middelgroot, egaal bruin van kleur, kortharig, met stevig postuur en een brede grote kop.