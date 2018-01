Automobilist ramt auto in Breda en rijdt door

BREDA - Een automobilist is woensdagavond op het kruispunt tussen de Meidoornstraat en de Lunetstraat in Breda op een andere auto gebotst en is vervolgens doorgereden. Een persoon liep onbekende verwondingen op.

Volgens ooggetuigen zou de doorrijder door rood zijn gereden en vervolgens tegen een andere auto zijn gebotst. In die auto zaten een vrouw en man. De vrouw moest in een ambulance worden behandeld.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk.