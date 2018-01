Willem Mandigers benut kansen niet, darter uitgeschakeld op Lakeside

EINDHOVEN - Willem Mandigers is uitgeschakeld op Lakeside. De Eindhovenaar ging in Frimley Green in de tweede ronde onderuit tegen Wayne Warren: 4-2.

Warren brak Mandigers direct in de eerste leg, daarna gingen acht legs met de darts mee. Warren pakte op die manier een 2-0 voorsprong in sets. Ook de derde leg leek naar Warren te gaan, maar Mandigers werkte een 2-0 achterstand weg en kwam terug in de wedstrijd. De Eindhovenaar kreeg de kans om de stand gelijk te trekken, maar het ging mis vanaf 93.Mandigers kwam terug tot 3-2 en pakte in de zesde set een 2-0 voorsprong. Hij kreeg acht kansen om er 3-3 in sets van te maken, maar alle pijlen gingen mis. Warren won de wedstrijden uiteindelijk met een 136-finish.