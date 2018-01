Mist verdwenen, waarschuwing voor Brabant ingetrokken

EINDHOVEN - Als je donderdagochtend vroeg de weg opging dan moest je ook in onze provincie rekening houden met mist. Het zicht kon plaatselijk minder dan tweehonderd meter zijn. Het KNMI gaf code geel af.

De waarschuwing gold niet alleen in Brabant, maar in een groot deel van het land.



In de loop van de ochtend verdween de mist. De waarschuwing voor slecht zicht in Brabant gold in eerste instantie tot tien uur donderdagochtend. Maar de code geel werd in onze provincie al eerder ingetrokken.