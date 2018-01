PSV speelt gelijk (1-1) in oefenwedstrijd tegen Corinthians, Sam Lammers scoort

ORLANDO - PSV is het nieuwe jaar begonnen met een gelijkspel. De koploper uit de eredivisie deed dat in een oefenwedstrijd tegen het Braziliaanse Corinthians. Het werd 1-1 dankzij een doelpunt van Sam Lammers in blessuretijd.

PSV speelde de wedstrijd in het Orlando City Stadium. De Eindhovenaren zijn in de Verenigde Staten op trainingskamp. Corinthians kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Rodriguinho.

Na de rust kreeg PSV veel kansen op de gelijkmaker. Maar Hirving Lozano, Luuk de Jong en Gaston Pereiro misten. In blessuretijd wist invaller Lammers alsnog een nederlaag voor de Eindhovenaren te voorkomen.









De aansluitende strafschoppenserie won Corinthians met 5-4. Uitgerekend doelpuntenmaker Lammers miste als enige bij PSV.









Debuut Donyell Malen

In de oefenwedstrijd maakte de achttienjarige aanvaller Donyell Malen een kwartier voor tijd zijn officieuze debuut voor PSV. Maximiliano Romero deed nog niet mee bij de Eindhovenaren. De jonge Argentijnse aanvaller is nog niet helemaal fit. Hij zal ook zaterdag in de wedstrijd tegen het Braziliaanse Fluminense ontbreken.

In de strijd om de Florida Cup heeft Corinthians nu twee punten en PSV één.