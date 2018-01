Met deze mannelijke seksrobot (inclusief bionische penis) kun je ook een gesprek voeren

BREDA - Dames (heren ook) het wachten is voorbij... Na de vrouwelijke sekspop komt er ook een sekspop voor vrouwen op de markt. In Amerika is deze hunk inclusief sixpack, (naar wens) een flinke haardos en een bionische penis al te verkrijgen. Eind dit jaar komt hij ook in de showroom van een winkel in Breda te staan.

Niels van der Voort, eigenaar van het Bredaase bedrijf Mytenga, verkoopt al jaren de vrouwelijke variant van de pop. Hij ging onlangs naar China om te kijken hoe het gaat met de ontwikkeling van de ‘nieuwe ideale man’. “Toen ik daar was, werd er een fabriek gebouwd. Deze zal waarschijnlijk medio 2018 klaar zijn”, vertelt hij in het Omroep Brabant programma Wakker.

Omdat de pop uit China gaat komen, is hij veel goedkoper dan de Amerikaanse versie. Toch maakt het qua afwerking niets uit. “Er zitten heel veel stappen in het proces. De pop krijgt uiteindelijk ook make-up en dan wordt het levensecht. Je kunt deze pop dan ook helemaal specificeren.”

Afmetingen

En dat is inclusief de afmetingen van het geslachtsdeel. Groot, klein, dun, dik of krom; alles naar wens van de koper. Hoe dit er precies uit gaat zien, is nog even afwachten. “Ik denk dat het een soort ‘vibratorachtig ding’ is, maar ik heb het nog niet gezien.”

Zo’n nieuwe hunk in huis hoeft niet alleen voor de seks te zijn. Je kunt er namelijk ook mee praten. “Het zijn robotten. De intelligentie wordt ook steeds beter en de poppen worden slimmer. Als je wilt, kun je er een heel gesprek mee voeren.”