Rico Verhoeven en rapper Boef schitteren in de TV Kantine [FILMPJE]

HALSTEREN - Je kon het eigenlijk wel een beetje verwachten. Rapper Boef en Rico Verhoeven worden als personage opgevoerd in het nieuwe seizoen van de TV Kantine. Voormalig GTST-acteur Buddy Vedder speelt de rol van Boef in het programma vol komische imitaties van bn'ers.

Aan RTL Boulevard vertelde Vedder dat hij veel heeft moeten oefenen om de rapper goed na te kunnen doen. Het geheim van de Rapper uit Tilburg? “Hij kijkt nooit echt iemand aan, maar een beetje vanuit zijn wenkbrauwen. En zijn mond staat altijd zo”, vertelt Vedder terwijl hij zijn lip optrekt.

Ook de in Halsteren wonende wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven verschijnt in het nieuwe seizoen. Wie hem gaat spelen is nog niet bekend. De acteur moet in ieder geval erg lang (1,96m) en flink afgetraind zijn.

Naast Boef en Rico Verhoeven worden ook Victor Mids, Angela de Jong, Herman de Blijker en meneer Reimers, Philip Freriks en Frank Masmeijer gepersifleerd.

Bekijk een voorproefje op de Instagram pagina van Buddy Vedder.