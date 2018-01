CDA-raadslid Dongen vervolgd voor valse aangiften, verdachte voelt zich slachtoffer

BREDA - Rob Huijben, die voor het CDA in de gemeenteraad van Dongen zit, wordt vervolgd voor het doen van valse aangiften tussen 2013 en 2017. Het Openbaar Ministerie in Breda heeft dit bekend gemaakt. Huijben reageert ondersteboven op het nieuws.

“Ik ben overrompeld door het besluit van het OM en eigenlijk ook erg geschrokken”, zo laat hij Omroep Brabant weten.



Slachtoffer

”Ik ben slachtoffer in dit verhaal en ik had gehoopt dat de politie en het OM hun tijd zouden besteden aan het zoeken van de dader, aangezien die nog steeds vrij rondloopt. Ik ga absoluut niet mee in dit verhaal. Ze richten aan mij als persoon nu schade toe en dat neem ik ze heel erg kwalijk”, aldus Huijben.

De 24-jarige man zou in 2016 naar eigen zeggen meermalen zijn bedreigd en mishandeld. Zo zou hij diverse dreigbrieven hebben ontvangen. Politieonderzoek bracht echter aan het licht dat de meldingen vals waren, zo meldt het OM.



OM tilt zwaar aan valse aangiften

Het OM meldt verder dat het geen fysiek of verbaal geweld accepteert tegen personen met een publieke functie zoals raadsleden. Het zette dan ook stevig in op onderzoek en eventuele vervolging van verdachten. Dat er nu sprake zou zijn geweest van het doen van valse aangifte, daar tilt het OM zwaar aan.

Zeker als dit wordt gedaan door een persoon met een publieke functie die dus integer zou moeten zijn. Bovendien is veel tijd in het onderzoek gestoken. Tijd die aan andere zaken en slachtoffers besteed had kunnen worden, zo voegt het OM er aan toe.



CDA reageert verbaasd

Huijben zit sinds 2014 in de gemeenteraad. Voor de raadsverkiezingen van maart staat hij vierde op de kandidatenlijst. Zijn partij reageert verbaasd. Partijvoorzitter Jan Megens: “Het heeft ons echt verrast, wij wisten van niets. Ik ga natuurlijk op voorhand niemand beschuldigen, maar we schrikken er wel van. We gaan nu zo snel mogelijk het gehele bestuur bij elkaar roepen en overleggen wat we hier mee moeten doen. Ik hoop dat dit vandaag nog lukt.”

Burgemeester Marina Starmans van Dongen zegt dat het nieuws 'iets is wat zeker binnenkomt'. Toch zegt ze dat dit een zaak is tussen het OM en het raadslid. "Het is aan de rechter om een uitspraak te doen en aan het CDA om in beraad te gaan." Starmans heeft donderdagochtend direct de raad ingelicht over het nieuws.

'Open en eerlijk communiceren'

In mei 2016 verklaarde Huijben tegen Omroep Brabant dat hij wil vasthouden aan zijn principe 'om met de mensen om mij heen open en eerlijk te communiceren.' Hij zei de dreigementen bewust naar buiten te hebben gebracht om ‘een einde te maken aan alle speculaties.’

Huijben zou na een raadsvergadering op een parkeerplaats intimiderend zijn aangesproken. Bij thuiskomst zou hij twee dreigbrieven hebben gevonden. Hierop deed hij aangifte van intimidatie en bedreiging. “Ik ben ontdaan en geschokt dat dit in ons Dongen gebeurt", zo liet hij zich toen ook ontvallen.



Meer raadsleden verdacht

Het is niet voor het eerst in Brabant dat een raadslid in aanraking komt met justitie. Eind vorig jaar werd bekend dat Fred W., die voor het CDA in de gemeenteraad van Moerdijk zit, was opgepakt voor belastingfraude. Deze zaak wordt onderzocht door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst (FIOD).



Het Openbaar Ministerie in Den Bosch is op zijn beurt nog volop bezig met het onderzoek naar mogelijk strafbaar gedrag van Sjef van Creij, die in augustus werd opgepakt. Hij is namens de eenmansfractie ‘gewoon ge-DREVEN’ lid van de gemeenteraad in Den Bosch. Van Creij zou gelekt hebben over de benoeming van de nieuwe burgemeester van de gemeente Den Bosch.