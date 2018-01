Jukebox van duizenden euro's in beslag genomen tijdens koperdiefstal-onderzoek

DEN BOSCH - De politie heeft twee Bosschenaren aangehouden in verband met de diefstal van koper ter waarde van minimaal 100.000 euro. Het gaat om twee mannen van 49 en 64 jaar oud. Hun woningen zijn doorzocht. Onder meer een kostbare jukebox en auto's werden in beslag genomen.

De recherche in Tilburg begon afgelopen dinsdag een onderzoek, nadat een bedrijf in die stad aangifte deed van de koperdiefstal. Dinsdagavond werden de twee mannen uit Den Bosch aangehouden.



Rollen met koper gevonden

Een dag later werden hun huizen doorzocht. Er werden rollen met koper gevonden en in beslag genomen. Ook nam de politie twee auto's mee en een bestelbusje, audioapparatuur, drie televisies en de jukebox. Het is een Wurlitzer met een geschatte waarde tussen de 15.000 en 20.000 euro. De man zitten nog vast voor onderzoek.