Koning Willem-Alexander komt naar Den Bosch voor de Zwanenbroeders

DEN BOSCH - Koning Willem-Alexander komt op 16 februari naar de opening van een expositie over de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. De tentoonstelling wordt gehouden omdat de broederschap, die veel mensen ook kennen als 'De Zwanenbroeders' in 2018 700 jaar bestaat. Koning Willem-Alexander is zelf ook lid van de Broederschap.

De Illustere Lieve Vrouwe Broederschap werd 700 jaar geleden in Den Bosch opgericht als organisatie voor de verering van Maria. In de loop der jaren ontwikkelde de organisatie zich tot een soort Rotaryclub waarbij onderlinge contacten en sociale activiteiten een belangrijke rol speelden.



Jeroen Bosch was een van de leden van de Broederschap, net als later bijvoorbeeld Willem van Oranje en Koningin Beatrix. De organisatie stond bekend als Zwanenbroederschap omdat op het jaarlijkse feestmaal zwaan zou zijn geserveerd.



Jeroen Bosch

De broederschap is dus een organisatie met een lange geschiedenis. In het archief van de broederschap zijn bijvoorbeeld middeleeuwse liedboeken terug te vinden; in de middeleeuwen gaf de broederschap regelmatig compositieopdrachten. De overlijdensdatum van Jeroen Bosch is allleen maar bekend omdat die in het archief van de broederschap was genoteerd.



Opmerkelijk van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap is verder dat de organisatie zowel openstaat voor protestantse als katholieke broeders. Aan de Hinthamerstraat in Den Bosch staat sinds 1847 het Zwanenbroedershuis dat nu ook een museum is.