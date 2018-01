Eindhovense scholieren op stage in Afrika en Azië: 'Het plakt als kauwgom aan je schoen'

EINDHOVEN - Ze gingen niet op schoolreis naar Londen of Parijs maar naar Thailand, Cambodja en Tanzania. Leerlingen van het Lorentz Casimir Lyseum en het Eckart College in Eindhoven waren daar drie weken op stage. Donderdag presenteerden ze een boek over hun ervaringen. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Engelse les geven aan kinderen in Cambodja, of schoollokalen opknappen in Tanzania. Het was niet bepaald een vakantiereisje, de stage van de leerlingen uit Eindhoven. "Wij zijn één dag op safari geweest in Tanzania en verder hebben we de handen uit de mouwen gestoken", zegt leerling Loek. De stage is onderdeel van het uitwisselingsprogramma van global-exploration



Justin Bieber

De Eindhovense scholieren hebben ervan opgestoken dat rijkdom niet vanzelfsprekend is en dat je ook met minder heel gelukkig kan zijn. Ze hadden leuke contacten met hun leeftijdgenoten. Een meisje vertelt dat ze met leerlingen in Tanzania samen liedjes van Justin Bieber zongen bij het kampvuur.



Kauwgom aan je schoen

De Eindhovense burgemeester Jorritsma kwam donderdag naar het Lorentz Casimir Lyceum om het boek over de reis in ontvangst te nemen en met leerlingen te praten: "Dit is een ervaring voor de rest van jullie leven, die plakt als kauwgom aan je schoen", zei hij tegen de scholieren.



Jorritsma, die zelf tien jaar lang voorzitter van Unicef was, wilde tijd vrijmaken om naar de school te komen. "Gesprekken met jonge mensen, daar krijg ik energie van", aldus de burgemeester. Hij wees erop dat de enorme rijkdom en welvaart in Nederland niet vanzelfsprekend is: "Ik was in Tsjaad in Afrika en kwam daar in de middeleeuwen".