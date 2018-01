Brabant is weer miljonair rijker! Bergenaar wint miljoen euro

BERGEN OP ZOOM - Brabant is weer een miljonair rijker! Een inwoner van Bergen op Zoom heeft woensdag bij de eerste trekking van de Staatsloterij de hoofdprijs van een miljoen euro gewonnen.

 Volgens de loterij speelt de winnaar elke maand automatisch mee. De naam van de winnaar wordt niet bekendgemaakt. 





Tweede keer

Het is voor de tweede keer binnen een maand dat er in Brabant een grote prijs valt. Tijdens de jaarwisseling won een 62-jarige man uit Tilburg de hoofdprijs van 30 miljoen euro. Deze winnaar had zijn winnende lot in zijn woonplaats gekocht. Hij schenk het geld aan zijn kinderen, zo liet hij weten.