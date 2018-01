35-jarige verdachte in moordzaak Hennie de Laat op vrije voeten

BREDA - De 35-jarige man uit Tilburg die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van plaatsgenote Hennie de Laat komt op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag beslist. De voorlopige hechtenis is opgeheven omdat er onvoldoende bewijs is om hem langer vast te houden. De man blijft verdachte.

Hennie de Laat werd op zaterdag 23 december dood gevonden in de Hoogvensestraat in Tilburg. De politie vermoedde al snel dat de vrouw door een misdrijf om het leven was gekomen. De 35-jarige verdachte werd enkele dagen later aangehouden.

Ook werd er een stille tocht gehouden voor Hennie de Laat waaraan zo’n 250 mensen deelnamen. De tocht werd georganiseerd door Nina, de 17-jarige dochter van het slachtoffer.

Dochter Nina reageert verrast op het op vrije voeten stellen van de verdachte. “Ik snap het niet en ben er helemaal ondersteboven van. Ik voel me nu niet veilig”, zegt ze in een eerste reactie.

Goede bekende

Geoffrey Woodrow, advocaat van de 35-jarige verdachte, is blij voor zijn cliënt. “In een gevoelige zaak als deze neemt de rechtbank niet snel dit soort beslissingen. Zijn aanhouding was al zeer wrang omdat hij een goede bekende is van het slachtoffer. Hij heeft haar nog gezien op die bewuste dag. Ook heeft hij zichzelf bij de politie gemeld om in het onderzoek te helpen. In plaats daarvan is hij als verdachte aangemerkt.”

Volgens Woodrow is zijn cliënt er zeer emotioneel onder. “Hij kon niet eens bij de begrafenis van een goede vriendin aanwezig zijn. Daarnaast was hij pas vader geworden en heeft hij de afgelopen weken zonder contact met zijn gezin vastgezeten.”