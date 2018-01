LIVEBLOG: Kees Koolen bij beste tien, rijdt Van Genugten naar podiumplek?

EINDHOVEN - Het is tijd voor de zesde etappe in de Dakar Rally, de laatste voor de rustdag van morgen. De mannen verlaten Peru vandaag en gaan naar Bolivia. De etappe is liefst 760 kilometer lang en trekt van Arequipa naar La Paz.

Kees Koolen zette een fraaie prestatie bij de quads neer. De inwoner van Bergeijk reed naar een zevende plek in de etappe. In het algemeen klassement staat hij na de zesde etappe op plek acht.



Bij de motoren hadden de Brabantse deelnemers een figurantenrol. De trucks zijn nog onderweg naar La Paz.



