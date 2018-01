Miljoenenjacht-deelnemer Arrold stapt opnieuw naar de rechter: 'Het is gewoon niet eerlijk gegaan'

SON - De kans om als miljonair door het leven te gaan, wil hij toch nog niet opgeven. Oud-deelnemer aan Miljoenenjacht Arrold van den Hurk uit Son gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Die bepaalde in september dat hij het spel niet mag afmaken, ondanks dat hij per ongeluk op de stopknop drukte.

De banketbakker en zijn advocaat Peter Plasman denken dat ze een goede kans maken. Van den Hurk deed in 2013 mee aan het televisieprogramma van RTL 4. Hij drukte op de rode knop, zei meteen dat hij dat niet wilde doen en won toen 125.000 euro. Hoe zuur was het voor de bakker uit Son toen hij er achterkwam dat in zijn koffertje vijf miljoen euro bleek te zitten.



Hij drukte per ongeluk op de rode stopknop, zo zei hij. Hij had dus eigenlijk willen doorspelen en het bod van ruim een ton niet willen accepteren. De deelnemer gaf dit ook meteen aan, maar producent Endemol stond het niet toe.



Slepende rechtszaak

Wat volgde, was een slepende rechtszaak van bijna vier jaar. Het duurde onder meer zo lang, omdat Plasman getuigen op wilde roepen. Dat werd eerst afgewezen. In hoger beroep werd bepaald dat het wel mocht. Het verhoren van die getuigen, onder wie presentatrice Linda de Mol, kostte veel tijd.



“Ik snap het wel als mensen zeggen dat ik blij moet zijn met wat ik heb. Dat ben ik ook. Maar het is gewoon niet eerlijk gegaan”, zegt Van den Hurk. De kritiek laat hem daarom koud. “Iedereen mag zijn mening geven. Het merendeel weet niet eens waar het precies over gaat en roept maar wat.”



Zijn raadsman denkt een reële kans te maken, omdat het hof bij het hoger beroep over de getuigen zou hebben aangegeven er anders over te denken dan de rechtbank. “Het hof vindt niet dat het spel meteen is afgelopen als er op de rode knop is gedrukt”, zegt Plasman. “Het spel is pas over als het bod wordt geaccepteerd. En dat heeft hij niet gedaan.”



'Puf en geloof zijn er'

“De puf voor weer een nieuwe zaak en het geloof dat we kunnen winnen zijn er, anders zouden we het niet doen”, vertelt Van den Hurk. Wat hij met het geld gaat doen als hij uiteindelijk wel miljoenen krijgt, weet hij nog niet. “Daar durf ik nog niet over te dromen. Laten we eerst maar eens kijken of het lukt.”