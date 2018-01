Topdesigner Maarten Baas benoemd tot ereburger van Brabant: 'Prijs is veer in m'n reet'

DEN BOSCH - Designer Maarten Baas is donderdagmiddag benoemd tot ereburger van Brabant. Hij krijgt de hoogste onderscheiding van de provincie vanwege zijn grote, ook internationaal erkende, verdiensten op het gebied van design. Ook heeft hij veel voor Brabant betekend op het gebied van beeldende kunst en innovatie.

Baas studeerde in 2002 af aan de Design Academy Eindhoven. Hij heeft samen met Bas den Herder een studio in Den Bosch.



"Het leek ons een goed idee om Brabants meest prominente en ook internationaal zeer gewaardeerde ontwerper, kunstenaar en designer te eren”, zei commissaris van de Koning, Wim van de Donk over zijn benoeming tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie. "Zijn werk is te zien in alle grote wereldsteden. Hij is een van de meest invloedrijke ontwerpers van begin 21e eeuw.”

'Veer in m'n reet'

"De prijs is toch een veer in m'n reet", zei Baas bij ontvangst. "Nou, dan moeten we de erepenning maar eens opnieuw ontwerpen", voegde Van de Donk daar grappend aan toe.

De kersverse ereburger werd in 2009 uitgeroepen tot Designer of the Year tijdens Miami Design. Hij was ook ambassadeur van de Dutch Design Week in 2016 en lid van de van Koninklijke Academie voor Kunsten en Wetenschappen.



Rebels en theatraal

Zijn werk staat bekend als rebels, humoristisch, intellectueel, theatraal en artistiek. Zijn werk is in collecties opgenomen van onder meer het Museum of Modern Art, Victoria & Albert, Les Arts Decoratifs, San Francisco Museum of Modern Art, Die Neue Sammlung, Stedelijk Museum en Het Rijksmuseum.



Sterren als Brad Pitt, Kanye West en tennisser John McEnroe hebben werk van hem in hun privécollectie. Ook werkt Baas voor exclusieve merken, zoals Louis Vuitton, Swarovski, Dior, Dom Ruinart and Berluti.



Ereburgers Brabant

Andere ereburgers van Brabant zijn onder meer oud-burgemeester Ton Rombouts, voormalig VDL-topman Wim van der Leegte, zanger Guus Meeuwis, dj Tiësto, darter Michael van Gerwen, wielrenster Marianne Vos en schaatsster Ireen Wüst.