Aftellen tot Olympische Winterspelen: deze Brabanders moet je volgen

EINDHOVEN - Misschien ben je er nog niet voor in de stemming, maar het Olympische gevoel zal snel komen. Over vier weken beginnen de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Deze drie Brabanders moet je vanaf nu volgen.

1. Ireen Wüst

Natuurlijk is Ireen Wüst erbij. Tot nu toe was de Goirlese op elke Spelen waaraan ze meedeed goed voor een gouden medaille. En ook dit keer zijn de verwachtingen torenhoog. Na een moeizame start van het seizoen lijkt ze precies op tijd in vorm te zijn.

Wüst plaatste zich onlangs op de 1000, 1500 en 3000 meter voor Pyeongchang. En op de ploegenachtervolging is ze de kopvrouw van het Nederlandse team. Vier kansen om medailles te halen.



2. Cheryl Maas

Cheryl Maas (33) uit Uden maakt zich voor haar derde Spelen en dat mag een klein wonder worden genoemd. Afgelopen zomer kwam ze op haar hoofd terecht bij een duik in het zwembad en brak meerdere nekwervels.



Maas herstelde en kwam ijzersterk terug. Ze is erbij in Zuid-Korea op de slopestyle en de big air. Als alle puzzels op de goede plek vallen, is ze in staat een podiumplek te veroveren.



3. Niek van der Velden

We horen je denken: 'Niek, wie'. Niek van der Velden is zeventien lentes jong en gedijt on-Hollands goed in de sneeuw. De snowboarder uit Nispen is al van kleins af aan vaak te vinden in het Skidome in Rucphen.



Zijn ster in de snowboardsport is rijzende en ondanks een zware blessure die hij vorig jaar opliep, lijkt hij zich te gaan plaatsen voor de Spelen. Hij moet aan het einde van januari bij de beste veertig van de wereld zitten om erbij te mogen zijn. Zelf denkt hij dat het gaat lukken. Aanrader is zijn Instagram-account. Hij laat je daar de gaafste trucs zien: