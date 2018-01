De ontwerpen van Maarten Baas: eerst glimlachen, dan nadenken..!

DEN BOSCH - ‘Het moet er uitzien alsof het met een stanleymes uit een stuk karton is gesneden.’ Dat zei de Eindhovense ontwerper Maarten Baas ongeveer een jaar geleden over The Sketch, het gebouw dat hij ontworpen heeft voor het Eindhovense Marconiplein. Baas heeft blijkbaar het lef om een gebouw te ontwerpen maar zijn uitspraak zegt meer. Hij houdt van een ‘toevallige’ stijl… pas als je goed oplet, begrijp je hoe veel (denk)werk er in zijn ontwerpen zit.

Donderdagmiddag kreeg Maarten Baas op de nieuwjaarsreceptie van de provincie het ereburgerschap van Brabant. Een mooie titel voor Baas die geen geboren Brabander is maar die (met hoedje en precies gesneden baard) de afgelopen jaren wel uitgroeide tot een boegbeeld van ie sector waar Brabant zich graag mee presenteert: het design.









Spannend

Baas kwam als ambassadeur van de Dutch Design Week van 2016 met een van de spannendste tentoonstellingen van het hele evenement. Sindsdien heeft hij ook een grote overzichtstentoonstelling gehad in het Gronings museum, gecombineerd met een dik boek over zijn oeuvre.



Ontwerpen van hem staan inmiddels in het Moma in New York, het Victoria & Albert Museum in Londen, het Stedelijk Museum in Amsterdam én het Rijksmuseum… om er maar een paar te noemen. Bradd Pitt, John McEnroe en Kanye West kochten ontwerpen van Baas’ hand.









Smoke

Met die toevallig ogende stijl begon Baas al met Smoke, een reeks ontwerpen waarmee hij afstudeerde aan de Design Academy in Eindhoven. Het is één ding om de schoonheid in te zien van een zwartgeblakerde stoel, het echte werk begint pas als je uitdenkt hoe je een stoel zo kan blakeren dat – ie nog steeds stevig genoeg is om op te zitten én geen vieze vlekken achterlaat op de kleding van de bezitter.



Een ander voorbeeld is de reeks bronzen kasten die hij in 2016 in Eindhoven presenteerde. Ze zien er uit alsof ze in één beweging door een kind getekend zijn, een ervan lijkt op een amoebe met een lampje. Maar ze zijn allemaal zo gemaakt dat ze een spannende schaduw werpen en ondanks hun golvende lijnen en het zware materiaal blijven ze ook gewoon rechtop staan.









Klokken

Of kijk naar zijn klokken. Veel mensen kennen het ontwerp met het mannetje in de klok dat de cijferplaat slordig leegveegt en dan niet helemaal rechte nieuwe wijzers intekent. Als het mannetje klaar is met zijn tekening is er precies één minuut verstreken en begint – ie weer opnieuw.









Een hele grote versie van die klok is te zien in een van de lounges van Schiphol, een van de eerste vormen van Dutch design waar bezoekers van Nederland mee in aanraking komen.



Maarten Baas is een ontwerper die de wereld niet alleen mooier maakt. Zijn ontwerpen lijken het bestaan van de ontwerper eerst te verstoppen, te relativeren. Het begint met een glimlach maar wie de tijd neemt, krabbelt ook even op het achterhoofd. En nou is-ie ook nog een ere-Brabander! Mooi toch!