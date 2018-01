[ANALYSE] De Brabantse clubs in de Jupiler League

DEN BOSCH - De kampioen van de Jupiler League komt ook dit jaar niet uit onze provincie. RKC Waalwijk (2011) en Willem II (2014) blijven voorlopig de enige Brabantse clubs waar dit decennium een kampioensschaal werd bezorgd. Dat wil zeker niet zeggen dat 'onze' clubs er dit seizoen niets van bakken op het één na hoogste niveau.

FC Den Bosch, FC Oss en FC Eindhoven liggen op koers om de play-offs te halen. NAC Breda weet hoe fijn het kan zijn om dat dat toetje deel te nemen. De Bredase club promoveerde afgelopen zomer via de play-offs, na niet zo’n florissant seizoen, naar de eredivisie.



De tekst gaat verder onder de video (promotiefeest van NAC).



FC Den Bosch staat halverwege dit seizoen achtste, FC Oss negende en FC Eindhoven twaalfde. Dat de Eindhovenaren zouden strijden om een plek in de play-offs hadden de meeste kenners wel verwacht. Dat Den Bosch en Oss in die strijd mee zouden doen, lag wat minder voor de hand. In het vorige seizoen bakten beide ploegen er weinig van. Dat de club uit de hoofdstad van onze provincie nu achtste staat mag de verdienste van trainer Wil Boessen worden genoemd. De Limburgse coach bewijst voor de zoveelste keer in zijn carrière dat hij met minimale middelen het maximale uit een ploeg weet te halen.Daar kunnen ze in Oss over meepraten. Het laatste grote succes in de stad van politicus Jan Marijnissen werd in 2015 geboekt onder bewind van Boessen. Hij loodste de Ossenaren naar de play-offs door een periodetitel te pakken. Klaas Wels zwaait dit seizoen de scepter bij de FC. Wels was jarenlang als assistent-trainer aan de club verbonden. Er is weinig aan te merken op zijn prestaties en werkwijze. Hij haalde in de eerste helft van het seizoen het maximale uit zijn ploeg. De vraag is of hij dat in de tweede seizoenshelft ook voor elkaar krijgt en daadwerkelijk een play-offticket weet te bemachtigen. Dat zou een topprestatie zijn.Bij FC Eindhoven vond afgelopen zomer een flinke renovatie van de selectie plaats. De club werd in 2017 teleurstellend elfde en liep net de play-offs mis. Ondanks de vele mutaties is er weinig veranderd in het Jan Louwers Stadion. Eindhoven staat halverwege het seizoen twaalfde en presteert opnieuw ontzettend wisselvallig. Mart Lieder is de opvallendste speler aan de Aalsterweg. De spits is met zestien doelpunten topscorer van de Jupiler League. Vorig seizoen maakte Lieder er in het hele seizoen vijftien. Omdat Eindhoven maar vier punten minder heeft dan De Graafschap, dat zesde staat, is er in de tweede helft van het seizoen nog veel mogelijk. Maar dan moet trainer Wilfred van Leeuwen snel wat doen aan de wisselvalligheid van zijn ploeg.De best presterende Brabantse ploeg in de Jupiler League is Jong PSV. De Eindhovenaren staan vijfde op tien punten achterstand van koploper Fortuna Sittard. Jong PSV gaat zich, zo is de verwachting, niet mengen in de titelstrijd. Toch zou de ploeg, als darkhorse, een gooi kunnen doen naar het winnen van een periodetitel. Dat lukte in 2013 en 2016 ook al. Helaas voor de Eindhovenaren: promoveren mag de ploeg van de KNVB niet, dus het winnen van zo'n prijs is vooral iets leuks.De tekst gaat verder onder de video (beelden van de periodetitel van Jong PSV in 2013).Voor RKC Waalwijk en Helmond Sport zijn de eerste weken na de winterstop enorm belangrijk. RKC staat vijftiende en Helmond negentiende. Beide ploegen kunnen nog aanhaken in de strijd om de play-offtickets, maar dan moeten de prestaties snel verbeteren. RKC wil dolgraag de play-offs halen en ontsloeg daarom eind december trainer Peter van den Berg . Hans de Koning, iemand die alles weet van de Jupiler League, heeft het roer overgenomen. Hij moet met zijn ploeg in de eerste weken gelijk presteren om er nog iets van te kunnen maken dit seizoen. Dat wordt lastig met onder meer een uitwedstrijd tegen FC Emmen en een thuisduel tegen Jong Ajax op de rol.In Helmond mocht Roy Hendriksen blijven zitten. Hij heeft krediet, nadat hij vorig seizoen met zijn ploeg de play-offs haalde. Als dat nu weer lukt, mag dat een klein wonder worden genoemd. Slechts drie van de negentien wedstrijden, tot nu toe, werden door de Helmonders gewonnen. De ploeg speelt vaak gelijk en heeft pas zestien punten vergaard. Ook voor Helmond Sport geldt dat de wereld er heel anders uit komt te zien bij een reeks van overwinningen in de komende weken. Als die zeges uitblijven, gaat het seizoen vermoedelijk eind februari al als een nachtkaars uit.De Jupiler League begint vrijdagavond weer. Er doen dit jaar zes Brabantse clubs mee aan deze voetbalcompetitie.