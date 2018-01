Wim van de Donk: 'Het wij-gevoel verkorrelt, we moeten de balans herstellen'

DEN BOSCH - Wim van de Donk hield donderdag zijn nieuwjaarstoespraak op het provinciehuis. Volgens de Commissaris van de Koning voert 'ik' de boventoon ten koste van het 'wij samen'. Hoog tijd om de balans te herstellen, zo pleit hij.

De democratie verliest aan geloofwaardigheid, stelt Wim van de Donk. "Vooral onder generaties die het alternatief voor de democratie niet zelf hebben beleefd."

Samenhang

Volgens de Commissaris van de Koning is het daarom noodzakelijk dat er een 'nieuw soort wij' groeit. Maar dat zal moeizaam zijn in de huidige samenleving waarbij radicaal gedrag heel normaal lijkt te worden. Een beeld dat door de sociale media systematisch wordt uitvergroot, stelt hij. Zelfs in de Brabantse dorpen, ooit bakens van gemeenschapszin, staat de onderlinge samenhang onder druk.

Ondermijnend

Hierdoor ontstaat een voedingsbodem voor ondermijnende vormen van criminaliteit, ziet Van de Donk. "Soms zijn we nog ronduit naïef bezig. Daarom ben ik trots op de Task Force en alle andere diensten die samenwerken om te zorgen dat de kwade krachten niet winnen. De burgemeester van Breda kan er de laatste dagen weer van getuigen hoe ontwrichtend die criminelen bezig zijn."

Brainport

In zijn toespraak gaf de Commissaris van de Koning ook het grootkapitaal ervan langs. De meedogenloze uitverkoop van Organon, de farmaceutische parel van Oss, maakt hem boos. "Het is meer egonomie dan economie wat daar is gebeurd." Aan de andere kant wordt Van de Donk blij hoe Brabant op de 'puinhopen van kortzichtigheid en eigenbelang' een sterke economie weet op te bouwen. Met de complimenten aan Hans de Jong (Philips) en Peter Wennink (ASML) die mede met hun inzet de Brainportregio hebben ontwikkeld tot een economische motor van Nederland. Een prestatie die Den Haag intussen ook erkend.

'Blijf klimaat'

Het is nu zaak om talentvolle Brabanders voor de provincie te behouden, meent Van de Donk. "We hebben slimme brains en gouden handjes nodig. Dat vraagt om een goed 'blijf-klimaat'. Niet alleen aangenaam en gewaardeerd werk is daarbij van belang, maar ook een fijne leefomgeving, goede infrastructuur en een bruisend cultureel leven. En een samenleving die dat ook echt is: waarin we op elkaar letten, zorgen en onderkennen dat we er niet alleen voor onszelf zijn. Waarin iedereen zich gekend voelt en meedoet."