Tankstation De Haan Kaatsheuvel overvallen, politie zoekt gewapende man

Tankstation De Haan aan de Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel is donderdagavond rond half acht overvallen. Foto: Erik Haverhals.

KAATSHEUVEL - Tankstation De Haan aan de Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel is donderdagavond rond half acht overvallen. Er is niemand gewond geraakt. De politie zoekt de dader, die in de richting van De Efteling vluchtte. Hij heeft een vuurwapen, aldus de politie.

Het is nog niet duidelijk of de dader geld heeft meegekregen. Verschillende eenheden zijn ingezet bij de zoektocht. De politie heeft bewoners uit het gebied via Burgernet gewaarschuwd.





"De man is te voet weggegaan, maar we weten niet of hij om de hoek een scooter of auto had staan," aldus een politiewoordvoerder. De dader zou een tatoeage op zijn hand hebben.Tankstation De Haan is de laatste jaren meerdere keren overvallen. In 2010 kwamen er al extra camera's en meer verlichting, maar dat hielp nauwelijks.Drie kwartier na de overval was de dader nog niet gevonden, laat de politie weten.