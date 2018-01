Alexander Klöpping redt carnavalsoptocht Westerhoven door telefoongidsen in te zamelen

WESTERHOVEN - Alexander Klöpping als redder van het Brabantse carnaval. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het is de tech-goeroe himself, die in Koffiegat de optocht van 2019 en verder gaat redden.

Donderdagochtend luidde carnavalsvereniging Bende Betoerd uit Koffiegat, zoals Westerhoven met carnaval heet, de noodklok.



Papiertekort voor bouw carnavalswagens

Door het verdwijnen van het papieren telefoonboek, komen ze vanaf 2019 papier tekort om carnavalswagens te bouwen. Voor een grote wagen zijn al snel vijftig boeken nodig. Er zijn zes bouwgroepen, dus een behoefte van driehonderd boeken per jaar, rekent Ilse van Beek van Bende Betoeterd uit.



Inzamelingsactie telefoonboeken door Blendle

Ook Blendle-baas Klöpping hoorde de Brabantse noodkreet en hij besloot in actie te komen. “Vol afschuw heeft Blendle kennisgenomen van de problemen die bij Bende Betoeterd zijn ontstaan. Hierbij roepen we alle Nederlanders op om hun telefoonboeken op te sturen naar Blendle.”



Klöpping bekend als tegenstander telefoongids

Een opmerkelijke actie. Klöpping, verder bekend van De Wereld Draait Door, maakt zich namelijk al jaren sterk voor afschaffing van de telefoongids. Hij zette onder meer de website sterftelefoongidssterf.nl. op. Bijzonder dat juist hij nu de carnavalsclubs wil helpen.



Geen grap, serieuze inzamelingsactie

Tegen Omroep Brabant zegt Klopping dat het echt niet om een grap gaat. “We vonden het wel een heel grappig probleem. Ik had er nooit bij stilgestaan, dat die boeken daar voor gebruikt worden. Maar ik kom zelf uit Oss en wil graag helpen. Als mensen van hun gids afwillen, kunnen ze hem opsturen naar Blendle. Wij leveren de gidsen dan af in Westerhoven.”



Flink wat postzegels likken

Die mensen moeten dan wel in de buidel tasten om postzegels te kopen, want het gaat niet om een antwoordnummer, maar om een regulier postadres: Catharijnesingel 52, 3511 GC Utrecht,



Bende Betoeterd vereerd door actie

Ilse Van Beek blijkt nog niets te weten van het initiatief van Klöpping. “Maar we voelen ons vereerd. We zullen de boeken eerlijk verdelen tussen alle bouwgroepen.”



Halve kilo per telefoongids

Mensen kunnen hun telefoonboek trouwens ook direct opsturen naar ontmoetingscentrum De Buitengaander in Westerhoven. Of eventueel zelf afleveren, dat bespaart de postbode misschien rugklachten. Een telefoongids weegt namelijk bijna een halve kilo.