Bijenkorf kiest voor groot distributiecentrum in Tilburg of Waalwijk

TILBURG/WAALWIJK - Warenhuis de Bijenkorf wil vanaf volgend jaar zijn winkels bevoorraden vanuit een groot distributiecentrum in Tilburg of Waalwijk. In dat nieuwe centrum moeten ook de online bestellingen van consumenten worden afgehandeld. Het huidige distributiecentrum van de Bijenkorf in Woerden wordt gesloten.

De Bijenkorf praat met Ingram Micro, dat nu al in Waalwijk de online bestellingen voor de Bijenkorf verwerkt over het opzetten van een nieuwe vestiging in Midden-Brabant. In totaal moeten daar 800 mensen gaan werken. Dat zijn er 300 meer dan nu in Waalwijk. Ingram Micro verzorgt ook de distributie voor grote webshops zoals bol.com en de Ajax Fanshop

Bedenkingen

Met de sluiting medio 2019 verliezen 143 medewerkers in Woerden hun baan. Voor de betrokken medewerkers is een sociaal plan van kracht. Vakbond CNV heeft zijn bedenkingen bij de aankondiging van de Bijenkorf. “

Zo willen we eerst duidelijk hebben of hier geen sprake is van overgang van onderneming. De bedrijfsactiviteiten verdwijnen niet, maar worden overgedragen. Dat kan betekenen dat dit ook voor de arbeidscontracten geldt”, zo laat bestuurder Martijn den Heijer weten in een reactie. De bond gaat met de Bijenkorf in gesprek.