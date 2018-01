Jumpsquare opent springparadijs in Veghel, broers spelen in op trampoline-rage

VEGHEL - Liefhebbers van de trampoline kunnen nog voor de meivakantie helemaal los in Veghel. Daar opent Jumpsquare een groot springparadijs voor jong en oud. De gebroeders Amido en Zilano Giebels springen daarmee zelf handig in op de rage die is overgewaaid uit Amerika.

De liefde voor de trampoline bezitten ze al sinds hun kindertijd. "We hadden er zelf eentje in de tuin staan", lacht Amido (25). Samen met zijn broer Zilano (21) waagt hij zich nu aan een nieuwe sprong. Ze haken aan bij de franchiseketen Jumpsquare en openen op 22 april een eigen springparadijs aan De Poort in Veghel. Daar komen op een oppervlakte van 2000 vierkante meter, bijna een half voetbalveld groot, allerlei trampolines die aaneengesloten één groot springfestijn opleveren.

Rage

"Ja, het is een echte rage. De vestigingen van Jumpsquare springen als paddestoelen uit de grond. Iedereen vindt het leuk. We verwachten straks duizend bezoekers per week. Overdag vooral kinderen vanaf tien jaar en 's avonds jonge volwassenen. Het leent zich prima voor bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeesten. Iedereen kan zich komen uitleven, daarvoor hoef je niet per se een sportieve conditie te hebben", zegt Amido.

Balkon

Bij het toekomstige springparadijs komt ook een horecagedeelte met balkon dat uitzicht biedt op het trampolinepark. Liefhebbers kunnen onder meer terecht op een 'high performance area', een 'trick area', een 'sport area' voor basketbal, free running en dodgeball, dat is een soort trefbal. Jumpsquare Veghel is vanaf april zeven dagen per week geopend. Bezoekers krijgen er bij de entreeprijs van 13 euro per uur gratis een paar anti-slipsokken bij.