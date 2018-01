Brand bij Indiaas restaurant Curry Inn in Breda, geen gewonden gevallen

Bij het Indiase restaurant Curry Inn in Breda is donderdagavond brand uitgebroken. Foto: Perry Roovers, SQ Vision.

BREDA - Bij het Indiase restaurant Curry Inn in Breda is donderdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond in de keuken. Het restaurant op de kruising van de Schorsmolenstraat en de Haagdijk, was niet open. Niemand is gewond geraakt.

De vlammenzee op het dak trok veel nieuwsgierige kijkers. De brandweer moest een deel van de dakplaten verwijderen om het vuur te kunnen doven.



Zorghotel en studentenhuis naast restaurant

Naast het restaurant zit zorghotel Merlinde. Volgens een medewerker daarvan, hoefden de gasten niet uit hun kamer. Het pand is door de brandweer wel gecontroleerd, dat geldt ook voor het studentenhuis aan de andere kant van het restaurant.