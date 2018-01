Sprong Jessica van een balkon in Geldrop of werd ze vermoord?

GELDROP - Jessica van Room (25) uit Geldrop is al twaalf jaar dood, maar over haar doodsoorzaak ontstaat nu een nieuwe discussie. De politie oordeelde destijds dat ze hoogstwaarschijnlijk van het balkon van haar flatwoning op zeven hoog was gesprongen, maar in het televisieprogramma Moord of Zelfmoord wordt de mogelijkheid dat ze om het leven is gebracht nadrukkelijk naar voren gebracht.

Jessica van Room was een levenslustige vrouw die hield van uitgaan en regelmatig in de sportschool te vinden was. Vlak voor haar dood gaat ze naar de sportschool met collega en goede vriend Peter Martens.

Hij verklaart na de dood van zijn vriendin bij de politie dat Jessica een dubbelleven leidt. Drie weken later wordt Peter dood in zijn auto gevonden in het kanaal. Zelfmoord is ook hier de conclusie. Hun werkgever van het postkantoor kan zich niet voorstellen dat zijn jonge werknemers allebei zelfmoord hebben gepleegd. "Dat is toch te bizar."

Foute vrienden

De Geldropse Jessica werkte niet alleen in een Eindhovens postkantoor, maar ook in een café en een coffeeshop en lijkt er daar verkeerde vrienden aan over te houden. Zo wordt de eigenaar van de coffeeshop vermoord. De verdachte van die moord is de zoon van eigenaar van het café waar Jessica werkt. Jessica heeft een relatie met hem.

Vrienden en familie van Jessica ruiken ondertussen onraad. Zowel vriendin Samantha als jongere zus Vonny voelen vlak voor Jessica's dood dat ze angstig en anders is. Ze wil niet alleen gelaten worden en heeft een telescoop in haar flat. "Om vogeltjes te kijken, zei ze", verklaart Samantha, die niet gelooft dat zelfmoord de oorzaak is van de dood van Jessica.





Deken niet verfrommeld

Dat geloven ook deskundigen niet. Forensisch patholoog Frank van der Goot concludeert dat het aannemlijk is dat er iemand bij Jessica was kort voor of na de val. Hij wijst op het gegeven dat ze gevonden is op haar bijna gladgestreken fleecedeken. Die zou volgens het eerste onderzoek precies zo op de grond zijn gevallen vanaf zeven hoog en Jessica is er daarna precies op gevallen.





Een benedenbuurvrouw heeft Jessica zien liggen en gelooft niets van die lezing. "Ook haar kleren zaten na de val netjes", zegt de vrouw. "Dat kan toch niet."

Reactie tv-kijkers

Tijdens en na de uitzending van Moord of Zelfmoord laten verschillende kijkers via Twitter weten, dat ze vinden dat er een nieuw onderzoek moet komen. Vooral het feit dat de kleding van Jessica na de val nog goed zat en dat het dekentje onder haar lag, doet de wenkbrauwen fronzen.







De politie heeft aan de maker van het programma, journalist Kees van der Spek, laten weten dat er geen nieuw onderzoek komt naar de dood van Jessica, zo stelt Van der Spek.De politie heeft zelf heeft na de uitzending een uitgebreide verklaring online gezet. Daarin staat onder meer dat er pas foto's zijn gemaakt, nadat de deken is verplaatst. Ook zou Jessica na de val nog bewogen kunnen hebben."Wij begrijpen heel goed dat de nabestaanden zekerheid willen over wat er precies is gebeurd. Wij hebben geen enkele aanwijzing gevonden voor een misdrijf. Een zelfdoding is niet uitgesloten, maar ook daar zijn in het onderzoek geen concrete aanwijzingen voor gevonden. Het is dus heel goed mogelijk dat de dood van Jessica een ongeluk is geweest”, aldus de politie in haar verklaring.