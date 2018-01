Bucket Boys richten SBS7 op en rekenen op gesprek met de échte John de Mol

EINDHOVEN - Zeg je Bucket Boys, dan noem je stoutmoedigheid in één adem. Thijs Meeuwsen uit Vught en Joep ten Hove uit Sint Oedenrode timmeren brutaal aan de weg in het medialandschap. Deze keer met de start van de website SBS7.nl in samenwerking met ene John de Mol...uit Heeswijk-Dinther.

Beide heren zijn duidelijk over hun doel: een persoonlijke ontmoeting regelen met mediatycoon John de Mol. De echte dan wel, want de John de Mol die Thijs en Joep voor hun karretje spanden, is een fietsenmaker. Maar niettemin staat zijn naam bij het persbericht dat het tweetal woensdag publiceerde. Dat ging de deur uit, samen met een videofilmpje. "De mensen van Talpa waren er snel bij", zegt Thijs Meeuwsen. "Ze waren pislink en hadden niet in de gaten dat het onschuldiger was dan het leek."

Grap

De oprichting van de online mannenzender SBS7.nl was niet meer dan een grap, zeggen de Bucket Boys. Thijs: "Maar wel een intelligente en juridisch goed dichtgetimmerd. We hebben een domeinnaam, de website en de bv. Het staat allemaal keurig geregistreerd bij de notaris."

Ruzie

Maar toen Talpa met claims ging dreigen, deden de Bucket Boys toch maar een stapje terug. "Het is niet de bedoeling dat de ene John de Mol ruzie krijgt met de andere", lacht Thijs. Toch bereikte het Brabantse duo precies wat ze voor ogen hadden: publiciteit. "We gaan ervan uit dat een mediaman als John de Mol (de echte) een creatieve, onderscheidende aanpak kan waarderen. Iemand die een originele boodschap op prijs stelt."

Missie

Helaas voor Thijs en Joep heeft de baas van Talpa nog niet van zich laten horen. Daarom is voor het creatieve tweetal de missie niet afgerond. Thijs: "John de Mol is voor ons dé man die we willen spreken. Laten we eerlijk zijn, alleen met zijn tweeën kunnen we zo'n online zender natuurlijk niet runnen."