Petrus' Bandenkerk mag worden gesloopt, bezwaarmakers vangen bot

De Petrus' Bandenkerk in Son en Breugel. Foto: Hans Janssen

SON EN BREUGEL - De Petrus' Bandenkerk in Son en Breugel gaat definitief tegen de grond. Bezwaarmakers tegen de sloop vingen donderdag bot bij de rechtbank in Den Bosch. De voorzieningenrechter verklaarde hun protest niet ontvankelijk.

Daarmee komt een einde aan een lange discussie in het dorp. Hoewel de gemeenteraad de sloop had goedgekeurd, kon dat in Son en Breugel niet op ieders bijval rekenen. Twee omwonenden en de vereniging Vraag zoekt Antwoord gingen de juridische strijd aan. Hun bezwaar werd door de rechtbank echter terzijde geschoven.

Civiele procedure

Volgens de rechter waren de bezwaarmakers bij hem niet aan het goede adres. Daarom ging hij ook niet inhoudelijk in op de kwestie, maar hamerde hij het geschil direct af. Het enige dat de rechtbank kon meegeven, was de verwijzing naar de mogelijkheid om een civiele procedure te starten tegen het parochiebestuur.

Schema

Een woordvoerder van de gemeente rekent daar niet meer op. "Vanaf morgen start de asbestsanering. Op 20 januari begint de fysieke sloop van het gebouw. Daarmee zitten we één dag achter op het schema, maar dat tijdsverlies valt komende weken wel in te halen."