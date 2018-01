Daan en Tess meest populaire kindernamen in Brabant

BREDA - Daan en Tess zijn in Brabant de populairste kindernamen. Alleen in Groningen kiezen ouders ook vaak voor Daan, in andere provincies zijn bijvoorbeeld Levi (Gelderland), Finn (Utrecht) en Noah (Zuid-Holland) bij jongens het populairst. Tess staat ook in Gelderland en Limburg op één.

In de meeste provincies kiezen ouders voor Emma.



Dat blijkt uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB is op de hoogte van de namen omdat ze de kinderbijslag uitkeert en daardoor kan zien welke namen pasgeboren kinderen hebben gekregen.



Ook Luuk en Emma populair

In Brabant stonden Luuk en Sem bij de jongens op nummer twee en drie. Bij de meisjes kiezen ouders verder voor Emma en Julia. Finn, die in Utrecht koploper is, is in Brabant achtste.



De populairste jongensnamen in Brabant:



1. Daan

2. Luuk

3. Sem

4. Milan

5. Sam

6. Bram

7. Dex

8. Finn

9. Lucas

10. Guus



De populaiste meisjesnamen in Brabant:

1. Tess

2. Emma

3. Julia

4. Sophie

5. Fleur

6. Saar

7. Zoë

8. Mila

9. Evi

10. Lotte