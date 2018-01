RIVM geeft weerwaarschuwing: smog door hoge concentratie fijnstof in de lucht

DEN HAAG - Het RIVM waarschuwt vrijdag voor smog door fijnstof in het zuiden van het land en ook in de Randstad. De luchtkwaliteit is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ‘onvoldoende' en mogelijk lokaal 'slecht'. Smog kan onder meer klachten aan de luchtwegen veroorzaken bij mensen die hier gevoelig voor zijn.

Ook kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht lopen extra risico op deze klachten.



Volgens het RIVM verspreidt het stof zich door het rustige weer nauwelijks. Hierdoor zullen de concentraties langzaam oplopen. De verwachting is dat de concentraties fijnstof in het weekend wel weer dalen. Maar ook dan kan de luchtkwaliteit volgens het RIVM lokaal nog 'onvoldoende' zijn.

Smog in januari komt volgens een woordvoerder van het RIVM wel vaker voor. Het fenomeen is volgens hem niet typisch iets voor de zomer. Wel is de oorzaak in deze tijd van het jaar een andere. In de zomer wordt de smog veroorzaakt door ozon, terwijl nu dus een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht de oorzaak is.

Lichamelijke inspanning vermijden

Mensen die last hebben van de ongunstige weersomstandigheden kunnen zware lichamelijke inspanning maar beter vermijden. Het wat rustiger aan doen, is dus het advies.