Drukte op A2 door ongeluk bij Den Bosch

DEN BOSCH - Flinke drukte op de A2 bij Den Bosch door een ongeluk, vrijdagmorgen. De linkerrijstrook was enige tijd dicht ter hoogte van knooppunt Empel. De file bedroeg iets na acht uur zeven kilometer. Rond halfnegen werd de weg weer vrijgegeven, maar er is nog altijd flinke vertraging.

Het ongeluk gebeurde op de weg van Den Bosch richting Utrecht. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Evenmin is bekend of er gewonden zijn.