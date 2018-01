Crowdfunden om je kinderwens of je sportieve droom te realiseren, wat werkt en wat niet?

EINDHOVEN - Crowdfunding, het lijkt populairder dan ooit als we afgaan op het aantal verzoeken dat we als Omroep Brabant krijgen om aandacht te besteden aan dit soort acties. Levi (10) uit Bladel krijgt rolstoelbus na succesvolle inzamelingsactie door oma Hanneke. Tilburger Paul Zoontjes hoopt dankzij crowdfunding zijn vaderwens uit te laten komen.

De 13-jarige Kas Beekmans uit Boxtel is net gestart met een campagne om in de toekomst zijn droom te kunnen verwezenlijken: rijden in de Moto GP. Leonie Jacobs uit Den Bosch zoekt gulle gevers om de sport Dodgeball in Den Bosch van de grond te krijgen.





LEES OOK: Paul van The Kik hoopt dat crowdfunding vaderwens laat uitkomen

En de Tilburgse zangeres Katrien Verheijden hoopt binnenkort, dankzij een succesvolle crowdfundingactie, een cd op te nemen met de Amerikaanse popster Janis Ian.

LEES OOK: Levi (10) krijgt rolstoelbus na succesvolle inzamelingsactie van oma Hanneke

Het zijn slecht enkele van de vele voorbeelden. Maar wat werkt nu wel en wat niet? We vroegen het Marc Schoutens van het bedrijf Kentaa dat is gespecialiseerd in online fondsenwerving. “Mensen geven aan mensen. Sympathie voor de persoon achter een project is dan ook een heel belangrijke succesfactor van crowdfunding”, legt hij uit.

'Het gaat om de beleving'

“Daarbij moet het altijd gaan om iets heel concreets. Donateurs willen namelijk weten waar ze geld aan geven. Het gaat echt om de beleving. Het gevoel met elkaar iets moois voor elkaar te krijgen.” Een gouden formule voor succesvolle crowdfunding is er volgens Schoutens niet. “Maar begin een actie altijd in je directe omgeving en vergroot je doelgroep vervolgens langzaam naar vrienden van vrienden en richt je tot slot op de grote bulk”, adviseert hij.

“Waarbij je je moet realiseren dat gevers uit deze laatste groep vooral onderdeel willen zijn van iets succesvols”, verklaart hij de psychologie achter een succesvolle crowdfundactie. “Zorg er dus voor dat zij niet terechtkomen op een pagina waar staat dat je tot nu toe 10 euro hebt opgehaald. Ze zullen direct wegklikken. Vergelijk het met het binnenlopen van een lege kroeg. Daar blijf je ook niet hangen.”

De meeste acties mislukken

Kun je overal een crowdfundactie voor beginnen of gaan sommige verzoeken echt te ver? “Je kunt natuurlijk altijd een actie starten. Maar realiseer je dat er meer acties mislukken dan lukken”, benadrukt Schoutens.

Heel belangrijk is volgens hem dus dat je verhaal heel concreet is. “Je wilt immers dat mensen jouw verhaal gemakkelijk kunnen doorvertellen.”