Man opgepakt voor steekpartij in Eindhoven waarbij jongen (17) zwaargewond raakte

EINDHOVEN - De politie heeft een 20-jarige man uit Eindhoven aangehouden wegens betrokkenheid bij een steekpartij op het Stationsplein in Eindhoven. Daarbij raakte eind vorig jaar een 17-jarige jongen ernstig gewond.

Het slachtoffer is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed.

LEES OOK: Jongen (17) zwaargewond bij steekpartij in Eindhoven

Het onderzoek van de politie verliep moeizaam omdat niemand iets wilde vertellen over het incident. Pas later werd alsnog aangifte gedaan en dat leidde naar de 20-jarige verdachte. Hij is donderdagavond rond tien uur in zijn woning opgepakt en zit vast voor verder onderzoek.