Jongen (14) die moeder neerstak blijft langer vastzitten: 'Waar moet hij naartoe?'

DEN BOSCH - De 14-jarige Afghaanse jongen die zijn moeder neerstak in Den Bosch, blijft langer vastzitten. Dit bleek vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch. Zijn advocaat Bart Frencken vroeg ook niet om een schorsing of opheffing van zijn voorlopige hechtenis. "Waar moet die jongen naartoe?", aldus de raadsman.

“Naar zijn moeder lijkt me geen goed idee. En zijn vader zit op dit moment vast, dus dat is ook onmogelijk”, vertelt Frencken.



De jongen, die 13 was tijdens de steekpartij, wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Hij zou mogelijk uit eerwraak hebben gehandeld, omdat zijn moeder een scheiding van zijn vader had aangevraagd. Dit kwam deze week naar voren tijdens een rechtszaak tegen de vader

'Nuance verdwijnt'

De advocaat van de jongen is daar niet blij mee. “Waar ik moeite mee heb is dat de rechtbank in Arnhem in de zaak van de vader aangeeft dat aspecten van eergerelateerd geweld een rol zouden kunnen spelen. En dan zeggen ze dat het lijkt dat het in de zaak van mijn cliënt ook aan de orde zou kunnen zijn. Maar die nuance verdwijnt vervolgens."

Vader veroordeeld

Frenkcen vond het niet aan de rechtbank om hier uitspraken over te doen. De 44-jarige vader werd woensdag veroordeeld omdat hij zijn zoons zonder toestemming van de moeder had meegenomen naar het buitenland.



Volgens de advocaat is er nog veel onduidelijk over de steekpartij. De jongen zou naar eigen zeggen eerst zijn aangevallen door zijn moeder. “De vraag is wie er begonnen is. Dat moeder gewond is geraakt spreekt voor zich. Maar hoe en waarom en met name welk motief daaraan ten grondslag lag, dat is nou juist nog allemaal in onderzoek”, zegt Frencken.



De 14-jarige verdachte blijft in ieder geval tot de volgende zitting in de cel. Die is op 13 maart. “Hij zit sinds september in een jeugdinstelling. Dat is nooit een goed verhaal. Dat is nooit een beste plek voor een jongen van die leeftijd, ongeacht wat er gebeurd is.”