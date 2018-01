Waarschuwing: levensgevaarlijke cocaïne in omloop in Brabant

EINDHOVEN - Er circuleert in Brabant levensgevaarlijke cocaïne die atropine bevat. Gebruikers lopen het risico op ademhalingsproblemen en hartritmestoornissen met dodelijke afloop. Dat meldt de instelling voor verslavingszorg Novadic-Kentron.

Novadic-Kentron slaat alarm nadat afgelopen week bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) drugspoeders zijn ingeleverd met het zeer gevaarlijke atropine. De ketamine- en cocaïnepoeders zijn bij verschillende testlocaties in Brabant aangeleverd.

Ook zijn er aan het begin van het nieuwe jaar meldingen binnengekomen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van mensen die onwel zijn geworden door vermoedelijke blootstelling aan atropine.

Overdosis

Bij een overdosis atropine worden de volgende symptomen waargenomen: rusteloosheid, verwijde pupillen, warme en droge huid, droge mond, wazig zien, koorts, paniek, slechte coördinatie, hartkloppingen, verwardheid, hallucinaties, gedaald bewustzijn (tot bewusteloosheid) en epileptische verschijnselen.

De ademhalings- en hartritmestoornissen kunnen in het ergste geval leiden tot de dood. De instellingen voor verslavingszorg Novadic-Kentron en Antes (Rotterdam-Rijnmond) waarschuwen de komende weken gebruikers actief voor deze levensgevaarlijke situatie, onder meer via flyers in het uitgaansleven en via sociale media. Landelijk zijn instellingen voor verslavingszorg en medische diensten op de hoogte gebracht en is men in verhoogde staat van alertheid.



Red alert

Charles Dorpmans, coördinator DIMS in Brabant, spreekt van een levensgevaarlijke situatie. "Atropine is een medicijn. Het wordt onder meer gebruikt als oogdruppel en heeft een verdovend effect. Zelfs bij lage doseringen kan het een gevolg hebben. De concentratie atropine die wij in de monsters aantroffen, zijn zo hoog dat het levensbedreigend is. Reden voor ons om een red alert af te geven."



De meldingen beperken zich momenteel tot Brabant en Rotterdam-Rijnmond. Toch kunnen met atropine vervuilde drugs overal in Nederland opduiken en mensen onwel worden na gebruik ervan. Novadic-Kentron adviseert daarom gebruikers om hun drugs vooraf te testen.