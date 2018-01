Jongetje valt op schoolplein en raakt gewond in Tilburg

TILBURG - Een jongetje van ongeveer 8 jaar oud is gewond geraakt bij een val op het speelplein van de Jan Ligthartschool in Tilburg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De directeur van de school (locatie Rendierhof) laat weten dat het jongetje aanspreekbaar was.

"Het gebeurde vrijdagmiddag toen de school uitging, op het schoolplein. Het jongetje was bij bewustzijn en aanspreekbaar. Die informatie gaan we ook verstrekken aan de ouders van de kinderen hier op school", licht directeur Jan-Pierre van der Horst toe.

Traumahelikopter geland

De traumahelikopter landde bij de school aan de Professor Verbernelaan om assistentie te verlenen. Het jongetje werd uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het kind ten val kwam is niet bekend.