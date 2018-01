Karttalent Kas (9) wil nieuwe Max Verstappen worden: 'Heb er vertrouwen in dat het lukt'

ROOSENDAAL - Hij is pas negen jaar, maar heeft nu al een droom. Kas de Kreek uit Oosterhout wil graag Formule 1-coureur worden.

Hij is goed op weg. Kas was al de snelste karter van Brabant. Hij kwam glansrijk de kwartfinale en halve finale door van Formido Talentscouting in Lelystad. Zaterdag neemt hij het in de finale op tegen drie sterke tegenstanders, maar Kas heeft er vertrouwen in.

Kas wil graag Formule 1-coureur worden (tekst gaat door onder de video).

Aansnijpunten

Vrijdag reed hij de laatste trainingsrondjes in Roosendaal. Zijn moeder stond vol trots langs de baan te kijken. "Ik ga nog even de bochten oefenen", zegt Kas. “Ik moet vooral op de aansnijpunten in de bocht letten. Als die goed zijn kom je sneller uit de bocht.”

Kas kan bij de wedstrijd in Lelystad zijn eigen kart winnen. Ook kan hij zich kwalificeren voor het NK Karten. “Zaterdag mag ik geen foutje maken. Ik moet gewoon goed rijden, gefocust zijn en ik mag geen foutjes maken.”

Formule 1

Hij is ervan overtuigd dat hij de nieuwe Max Verstappen wordt en ooit in de Formule 1 rijdt. “Ik heb er vertrouwen in dat dat lukt.”