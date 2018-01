Uitzinnige menigte geeft Dakar-deelnemers warm welkom in Bolivia [VIDEO]

EINDHOVEN - Alle mensen die betrokken zijn bij Dakar Rally hebben een warm welkom gekregen in Bolivia, na Peru het tweede land waar de rally dit jaar doorheen rijdt. Veel fans stonden coureurs, monteurs en anderen op te wachten in La Paz.

De eerste vijf etappes waren volledig in Peru, waar vooral door de woestijn gereden werd. De zesde etappe begon nog wel in Peru, maar de finish was in Bolivia. Vrijdag verblijft iedereen tijdens de rustdag in La Paz.



Daar stonden bij aankomst tientallen fans om de deelnemers te verwelkomen. Voor de coureurs was het even omschakelen omdat het verschil in temperatuur bij start en finish 26 graden was.







Genieten

Maikel Smits is druk en slaapt bijna niet, maar hij geniet 'heel erg van elk moment'. Hij plaatste op Facebook een filmpje van zijn aankomst. "Niet echt zuiver gefilmd, maar ze trokken de telefoon bijna uit mijn hand."