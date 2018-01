Verstopt tussen oude gebouwen opent De Blauwe Kei een gloednieuw theater in Veghel

VEGHEL - Cabaretier Mark van de Veerdonk is vrijdagavond de eerste artiest op het podium van theater De Blauwe Kei in Veghel. De nieuwe Blauwe Kei welteverstaan. Na een lange geschiedenis in het centrum van Veghel verhuisde het theater naar het terrein van de oude CHV-fabriek. Daar is in korte tijd voor iets meer dan acht miljoen euro een gloednieuw theater neergezet.

Stefan van de Ven van bouwbedrijf Van de Ven ziet het als een belangrijke mijlpaal. Hij is nu ongeveer tien jaar bezig aan de Noordkade en vanaf het begin is gesproken over een theater op die plek. Het zou zo mooi passen in de mix van restaurants, bedrijven en culturele voorzieningen aan de Noordkade.



Snel geld

In eerste instantie was dat helemaal niet de bedoeling, geeft de ondernemer toe. Hij had het terrein gekocht met het idee er een distributiecentrum neer te zetten. Of in ieder geval iets wat hij na korte tijd weer van de hand kon doen om de opbrengst weer in nieuwe zaken te steken. Maar op een of andere manier bleef Van de Ven betrokken bij dit stukje Veghel. En de oplevering van het theater mag dan een mooi moment zijn, de ondernemer heeft nog meer plannen.

Het is de geschiedenis van het terrein en het mengsel aan architectonische stijlen dat Van de Ven zo trekt. Langs een kanaal staat wat duidelijk een in de loop van tientallen jaren gegroeid fabriekscomplex is met silo’s, grote hallen en kantoorpanden. Het is een sfeer die de nieuwe gebruikers proberen te behouden. Veel muren zijn van onafgewerkt beton en hier en daar staan nog resten van bonkige industriële installaties.

Een grote zwarte doos

Het nieuwe theater is min of meer verstopt tussen al die oude gebouwen. Het is een grote zwarte doos met bijna 700 stoelen, allemaal gericht op een groot podium met gloednieuwe techniek. In de foyer staan palmen en bananenbomen in waterpartijen die deze week vooral nog veel hard werkende bouwvakkers weerspiegelden. Zo te zien zit er niet veel tijd tussen het moment dat de laatste bouwer vertrekt en de aankomst van het eerste publiek.





Theater De Blauwe Kei in Veghel trok de laatste jaren zo’n 27.000 bezoekers per jaar. Met het nieuwe theater wordt gemikt op bijna 35.000. De gemeente Meijerijstad heeft zo’n drie miljoen in het theater geïnvesteerd, vooral voor de inrichting. De gemeente huurt het theater voor een deel van Van de Ven die verder de exploitatie van het gebouw voor zijn rekening neemt, net zoals hij dat doet voor de hele Noordhaven.

Niet ontevreden

Een opvallende stap, want kunst en geld verdienen gaan vaak niet samen. Van de Ven: “Ik ben tot nu toe niet ontevreden en mijn broer Frank, die over mijn schouder meekijkt, knikt tot nu toe ook goedkeurend.”

En die nieuwe plannen die hij nog had? Van de Ven wijst naar een van de hoge silo’s op het terrein. “Ik wil graag nog een hotel bouwen. Daarbovenop. Dan kom je op ongeveer 45 meter hoog. Dat zou voor Veghel toch wel erg bijzonder zijn.”